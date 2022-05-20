ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський доручив забезпечити навчальний процес студентам з окупованих територій

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 травня 2022 00:21
Зеленський доручив забезпечити навчальний процес студентам з окупованих територій Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський доручив МОН забезпечити навчальний процес студентам з окупованих територій. У тому числі, в контрактній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президент.

Зокрема, президент доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дозволять абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

"Доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які перебувають у контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій. Очевидно, що платити за контрактом на навчання в таких умовах дуже складно. Держава повинна допомогти. Так що очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень", - повідомив Зеленський.

Зазначимо, раніше РБК-Україна писало, як проходитиме вступна кампанія в Україні.

Також повідомлялося, що охочі можуть пройти демонстраційний варіант і ознайомитися з майбутнім тестуванням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ