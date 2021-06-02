Зеленський доручив активізувати процес мирного врегулювання на Донбасі

Згідно з указом, Кабінету Міністрів необхідно за два місяці підготувати законопроекти про впровадження на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей правосуддя перехідного періоду та внести їх у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради.

Уряд також має за три місяці відпрацювати із залученням СБУ питання про відкликання мережевих ресурсів, які виділені в користування операторам телекомунікацій, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях або використовуються в інформаційній агресії Росії проти України.

Крім того, за шість місяців Кабмін повинен забезпечити розгортання загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 на базі Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення як оператора державного мультиплекса. При цьому уряд також має забезпечити радіомовлення в середньохвильовому діапазоні, в тому числі зі спеціальним контентом, з метою покриття територій ОРДЛО сигналом українських радіостанцій.

Протягом 2021 року уряду необхідно завершити облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду в ОРДЛО, а також створення поблизу кожного контрольного пункту гуманітарно-логістичних центрів, сервісних центрів для надання соціальних, адміністративних, банківських, медичних, поштових та інших послуг.

Крім того, Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України в шестимісячний термін завершити виконання заходів щодо посилення охорони і оборони десантно небезпечних ділянок українського узбережжя Чорного і Азовського морів, а також об'єктів критичної інфраструктури в Донецькій і Луганській областях.