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Зеленський і Порошенко лідирують у президентському рейтингу, - опитування

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 13:55
Зеленський і Порошенко лідирують у президентському рейтингу, - опитування Фото: Володимир Зеленський та Петро Порошенко (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Якби вибори президента України відбулися у найближчу неділю, то 19,5% від усіх опитаних віддали б свої голоси за Володимира Зеленського. 14,3% готові підтримати Петра Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результати опитування SOCIS, проведеного з 29 липня по 3 серпня 2021 року.

Приблизно рівні позиції мають Юрій Бойко (6,7%), Юлія Тимошенко (6,7%), Ігор Смешко (6,7%).

Водночас у партійному рейтингу лідерство тримає "Слуга народу", за яку проголосували б 18,6% від усіх опитаних виборців. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 13,7%.

"ОПЗЖ" підтримують 11,5%, партію "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%.

Дослідження проводилось з 29 липня по 3 серпня 2021 року методом телефонного опитування САТІ. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення та поділу на області.

Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів.

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