Зеленський і Порошенко - лідери президентського рейтингу, - опитування

Якби вибори відбувалися наступної неділі, то за:

Володимира Зеленського проголосували 28,8% (тих, хто визначився і піде голосувати)

Петра Порошенка – 18,4%.

Інші кандидати:

Ігор Смешко - 10,3%,

Юлія Тимошенко - 8,5%,

Юрій Бойко - 7,9%,

Володимир Гройсман - 4,2%,

Дмитро Разумков - 4,1%,

Євген Мураєв - 3,9%,

Віктор Медведчук - 3,4%,

Олег Ляшко - 1,9%,

Віталій Кличко - 1,9%,

Олег Тягнибок - 1,2%,

Кіра Рудик - 0,7%.

У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка – 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка - 24,45%.

У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, за ВО "Батьківщина" - 10,8%, за "Силу і честь" - 8,3%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 4,9%, за ВО "Свобода" - 3,6%, за "Партію Шарія" - 2,9%, за "Голос" - 2,9%, за "Наші" - 2,1%, за "Радикальну партію Олега Ляшка" - 2,0%, "За майбутнє" - 1,6%, за "Опозиційний блок" - 1,5%, за "ПроПозиція" - 0,7%.

Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%.

Опитування проведене 25 –30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.