Зеленский сравнил разрушенные войной украинские города с Хиросимой

"Хотя враг применяет не ядерное оружие, руины наших городов, которые сожжены дотла российскими бомбами и артиллерией, похоже, что я только что здесь (в Хиросиме, - ред.) видел. Для меня честь здесь быть, в этом музее мира. Большое спасибо за такую возможность", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Хиросима смогла восстановиться после ужасной трагедии, украинцы тоже мечтают восстановить разрушенные войной города и села.

"Мы мечтаем вернуть наши территории так же, как вернули наши северные территории, которые были оккупированы Россией. Мы должны вернуть и восточные, и южные территории. Мы мечтаем победить и мечтаем вернуть мир после победы", - подчеркнул глава государства.

Трагедия в Хиросиме

В августе 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. Это был первый в истории человечества случай атомной бомбардировки. Известно, что в результате трагедии погибли более 80 тысяч человек, еще более 200 тысяч получили радиоактивное заражение.

Нынешний саммит "Большой семерки" проходит в Хиросиме. Председательствующая в G7 Япония призвала мир к ядерному вооружению, чтобы не попустить подобной трагедии.

Зеленский в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Хиросиму 20 и 21 мая. Глава государства провел переговоры с премьерами Великобритании, Италии, Канады и Индии, а также с канцлером Германии, президентом США, Франции, Южной Кореи и европейскими чиновниками.

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