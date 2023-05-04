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Зеленский сравнил F-16 со вступлением в ЕС и НАТО

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Четверг 04 мая 2023 15:25
Зеленский сравнил F-16 со вступлением в ЕС и НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вопрос поставок истребителей F-16 такой же сложный, как и вопрос консолидации стран относительно будущего Украины в ЕС и НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-конференцию.

"По F-16 - мы все можем долго об этом говорить, но мы понимаем, что F-16 в любом случае начинаются с обучения. И могут нам предоставить только те страны, которые имеют соответствующие площадки, которые имеют на вооружении F-16", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что вопрос поставок истребителей сложный.

"Это такой сложный вопрос. Такой же, как и вопрос консолидации стран относительно нашего будущего в ЕС, в НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, что у нас будет положительный результат потому что у нас нет другого выхода", - заявил он.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление союзников с решением об истребителях. По его словам, украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно будет время на их подготовку и обучение пилотов, но кроме этого, нужно будет и дальше поддерживать их в надлежащем состоянии.

Также ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина начнет контрнаступление, не дожидаясь F-16 от союзников.

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