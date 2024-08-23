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Зеленский попросил партнеров ускорить помощь: фронт сражается снарядами, а не словами "скоро"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину. А для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас являются ключевыми в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Своевременная поставка ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас делает все необходимое, чтобы ускорить поставки военной помощи на фронт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что промедление партнеров по разрешениям Украины использовать дальнобойное оружие является опорой российского наступательного потенциала.

Кроме того, как сообщал Институт изучения войны (ISW), помощь западных партнеров может помочь Вооруженным силам Украины превзойти преимущество в артиллерии над РФ, захватить инициативу на поле боя и изменить траекторию войны.

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