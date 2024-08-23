Зеленский попросил партнеров ускорить помощь: фронт сражается снарядами, а не словами "скоро"

"Своевременная поставка ключевое сейчас. Есть пакеты объявлены, проголосованы, но не поставлены в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас делает все необходимое, чтобы ускорить поставки военной помощи на фронт.