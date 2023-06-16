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Зеленский попросил африканских лидеров поспособствовать освобождению украинских политзаключенных в РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский попросил лидеров африканских стран во время визита в Москву поспособствовать освобождению украинских политзаключенных в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на пресс-конференции с африканскими лидерами.

"Если мы говорим о вопросах политзаключенных. Если я не могу повлиять на намерение моих коллег поехать в РФ, то я бы хотел вас попросить, чтобы они отпустили политзаключенных, которые там с 2014 года. Наши крымчане и многие люди. Попросите их отпустить наших политзаключенных", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что это будет важным результатом миссии лидеров африканских стран во время визита в Россию.

Украинские политзаключенные в России

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Российская Федерация незаконно удерживает 180 политзаключенных, большинство из них - крымские татары.

Лубинец отметил, что Россия не прекращает жесткие репрессии и преследования украинских граждан во временно оккупированном Крыму из-за постоянного страха перед нашим сопротивлением. Так, оккупанты проводят незаконные обыски, открывают сфабрикованные уголовные дела, придумывают приговоры, в частности, представителям коренного народа полуострова - крымским татарам.

Так в Ростове-на-Дону суд приговорил к 15 годам заключения в колонии общего режима крымского художника и активиста Богдана Зизу, протестовавшего против российской агрессии в Украине.

Также ранее в России незаконно осудили трех крымских татар. Все трое признаны виновными в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая считается в РФ террористической.

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