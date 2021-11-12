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Зеленський попросив прем'єра Грузії допустити до Саакашвілі його матір та українських лікарів

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 09:18
Зеленський попросив прем'єра Грузії допустити до Саакашвілі його матір та українських лікарів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем'єром Грузії Іраклі Гарібашвілі. Він попросив допустити до Михайла Саакашвілі його матір та українських лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу президента.

За словами українського президента, права Саакашвілі мають бути гарантовані повною мірою відповідно до норм міжнародного права. Президент окремо наголосив на неприпустимості застосування до громадянина України непропорційних заходів примусу.

"Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності надання доступу до Саакашвілі його матері та близьким", - йдеться у повідомленні ОП.

Зеленський попросив розглянути можливість допуску до Міхеіла Саакашвілі українських лікарів.

Нагадаємо, Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування і назвав умову.

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Володимир Зеленський Міхеіл Саакашвілі
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