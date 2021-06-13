Зеленський привітав підтримку України лідерами G7

Учасники саміту G7 у спільній заяві підтримали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Президент Володимир Зеленський вітає підтримку незалежності і суверенітету України, а також важливих реформ в нашій державі, яку висловлено у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи", - йдеться в заяві президента України.

Крім того, лідери "Великої сімки" закликали Росію послабити напруженість та діяти відповідно до своїх міжнародних зобов'язань і відвести війська та озброєння від східного кордону України, а також зменшити їхню концентрацію на окупованому Кримському півострові.

"Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - йдеться в комюніке.

Також учасники саміту підтримують Нормандський переговорний процес для забезпечення реалізації Мінських домовленостей. Лідери країн "Групи семи" закликали Росію і збройні формування, які вона підтримує, знову взяти на себе зобов'язання про припинення вогню.

"Ми підтверджуємо наші зусилля щодо зміцнення української демократії та інститутів, заохочуючи подальший прогрес у реформах", - зазначили учасники саміту.

Президент Володимир Зеленський привітав чітку підтримку України з боку держав "G7".

"Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна", - підкреслив президент України.