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Зеленский пообещал мощный ответ России за массированные атаки по Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ по Украине. Он отметил, что с приближением зимы россияне все чаще будут прибегать к террору, но их ожидает мощный ответ со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

По словам президента, этой ночью враг выпустил около сорока "Шахедов". Большая часть из которых была сбита.

 

"Наша авиация, зенитчики, мобильные огневые группы - спасибо вам, воины, за каждое сбитие! Защитники неба работали результативно на территории десяти областей - Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской. Спасибо за внимательность!" - пишет Зеленский.

Однако он отметил, что были и попадания. Предварительно - без жертв. Последствия устраняются.

"Харьков… Львовская, Ивано-Франковская области. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы. Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!" - акцентировал Зеленский.

Что известно о ночной массированной атаке

Напомним, что в ночь на 3 ноября оккупанты совершили массированную атаку "Шахедов" по Украине. Враг применил около 40 дронов, 24 из них уничтожила ПВО.

Противовоздушная оборона работала в большинстве регионов, но есть попадания по объектам инфраструктуры. В частности, во Львовской и Одесской областях.

В Харькове в результате ударов повреждена гражданская инфраструктура, произошли пожары, среди пострадавших дети.

В Ивано-Франковской области был атакован военный объект.

Все подробности ночной атаки РФ по Украине и ее последствия - читайте в материале РБК-Украина.

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