Зеленский пообещал Гросси, что ВСУ не будут обстреливать ЗАЭС, но "другие варианты возможны"

Президент Владимир Зеленский пообещал, что украинские войска не будут обстреливать Запорожскую АЭС. Однако Украина не откажется от намерений вернуть электростанцию, потому "все остальные варианты возможны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в интервью The Guardian .

"Зеленский лично заверил меня, что ВСУ не будут непосредственно бомбить или обстреливать ее (ЗАЭС - ред.)", - сказал Гросси.

Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ, Зеленский отметил, что Украина не будет отказываться от намерений вернуть станцию, поэтому "все другие варианты возможны".

Также он прокомментировал нынешнюю ситуацию на Запорожской АЭС.

"Меня часто спрашивают, в безопасности ли станция сейчас. Нет. Она находится в зоне боевых действий во время контрнаступления", - сказал Гросси.

По его словам, две основные опасности для ЗАЭС. Первый и самый большой - это "прямой удар" по одному из уязвимых участков электростанции, второй - поддержка водяного охлаждения, необходимого даже для остановленных реакторов.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины. Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Существовал риск остановки работы одного из энергоблоков. Также недавно "Энергоатом" заявил, что несоблюдение российскими захватчиками требований лицензии Госатомрегулирования по эксплуатации энергоблоков временно оккупированной Запорожской атомной электростанции увеличивает вероятность радиационной аварии. В частности сообщается, что оккупанты на ЗАЭС вывели четвертый энергоблок из состояния "холодный останов" в "горячий останов". Зато шестой энергоблок, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодный". К тому же, украинские официальные лица неоднократно сообщали о рисках теракта на станции.