Зеленський пообіцяв відновити громадянство українським емігрантам

Президент України Володимир Зеленський у ході церемонії інаугурації в понеділок, 20 травня, закликав українських емігрантів повернутися до України та пообіцяв їм відновити українське громадянство. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у світі проживає 65 мільйонів українців. Зеленський закликав їх інвестувати у державу свої знання.

"Сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів - тих, кого народила українська земля. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну додому. Привезіть, будь-ласка, свої знання. Все це допоможе розпочати нову епоху", - сказав президент.

Також він зауважив, що це "можливо, це і є наша національна ідея".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на церемонії інаугурації оголосив про розпуск Верховної ради.

Додамо, що найбільш очікуваним кроком від нового президента України Володимира Зеленського є зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента, на що вказали 53,7% респондентів. Необхідність "Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради і проведення дострокових парламентських виборів" серед перших кроків бачать 38,1% респондентів.