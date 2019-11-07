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Зеленський отримав вірчі грамоти від нового посла ЄС в Україні

Новини » Політика     07.11.2019 - 21:33
Зеленський отримав вірчі грамоти від нового посла ЄС в Україні
Фото: Володимир Зеленський і Матті Маасикас (facebook.com/EUDelegationUkraine)

Політики висловили спільне зобов'язання щодо реформ, спрямованих на покращення рівня життя українців

У четвер, 7 листопада, новопризначений посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва Євросоюзу в Україні.

Як повідомляється, після формальних представлень Зеленський і Маасикас висловили спільне зобов'язання щодо широкої порядку денного реформ, які спрямовані на покращення рівня життя українців.

"Для мене велика честь представляти Європейський союз в Україні і очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно вдосконалюються, а також над тим, щоб наблизити ЄС та України один до одного", - заявив Маасикас.

Зазначимо, що Матті Маасикас - естонський дипломат. Протягом 2016-2019 років працював заступником міністра закордонних справ Естонії з європейських питань. Підпис Маасикаса стоїть під рішення ЄС про надання Україні торгових преференцій.

Нагадаємо, 11 вересня новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасикас офіційно прибув в Україну і почав свою роботу.

9 серпня верховний представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріка Могерини призначила нового главу делегації ЄС в Україні в рамках ротації в 2019 році. Ним став представник Естонії Марті Маасикас.

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