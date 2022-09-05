Зеленський півтори години говорив телефоном з Макроном: подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - пише президент.

Під час розмови сторони порушили питання:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вперше за більше ніж двомісячну перерву Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну. Сторони обговорили питання Запорізької АЕС та війни на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.