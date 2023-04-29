Зеленский о политике Венгрии: неадекватно быть страной НАТО и другом врага

"Как нам решить спор (о нацменьшинствах, - ред.)с Будапештом? Я думаю, что вопрос в желании Будапешта. Венгрия самостоятельное государство и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая запутанность политических элит Венгрии. Вам не кажется? Может ли быть, например, страна НАТО за Россию и против НАТО? Мне кажется, что это запутанность", - заявил он.

По словам президента, такая политика Будапешта - самостоятельный выбор Венгрии.

"Мне кажется есть какое-то соглашение юридическое и джентльменское. Соглашение об уважении. Не могут быть союзники НАТО за страну, которая называет НАТО врагом. Я считаю, что это неадекватное поведение. Это мое субъективное мнение", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что союзник - это не бравада, а содержание.

"Союзники - это союз государств с одинаковым видением на безопасность, на ценности. По разному относятся к некоторым моментам, есть исключения, но есть договор союзников, которые защищают друг друга и ценности. Если все говорят, что "Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории". Одно государство не может сказать, "нет, Россия наш союзник". Значит ты уже не союзник Альянса. Поэтому если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против - ты не должен советовать Украине идти в НАТО, или же не идти. Ты не должен делать выводы или преграды", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, на днях вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила о том, что Украина якобы должна "получить разрешение" России по вступлению в НАТО.

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