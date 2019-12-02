Зеленський: політики хайпують на фейках про нормандську зустріч

Президент України Володимир Зеленський вважає, що опозиційні політики хайпують на фейках про саміт "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня в Парижі. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зокрема, він закликав українців не звертати уваги на політиків, які "як політики вже померли, а як люди не народжувалися зовсім ніколи".

"Я хочу щоб ви не звертали увагу на фейки, на їхні гасла, тому що вони вже нікому не потрібні. Вони грають тільки на емоціях українців. Про них ніхто не пам'ятає і єдина можливість - зловити хайп. Але це не та тема, на якій ловлять хайп. Ці політики не мають можливості закінчити війну, повернути людей, не мають довіри людей, не мають ніякого політичного рейтингу", - зауважив Зеленський.

За його словами, "ніякої зради не було і не може бути".

"Не вірте нікому, війною ніхто не хоче йти, ми не можемо собі дозволити втрачати людей, тільки дипломатія .. Ми починаємо підготовку до зустрічі в форматі "нормандської четвірки". Зустріч - це вже перемога для нас. Це можливість, яка з'явилася після 3 років тиші дипломатії, але реальної війни на фронті. Можливість розпочати діалог, який може привести до повернення наших громадян", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що йому хочеться дійсно припинити вогонь і "дати можливість закінчитися війні".

"Важливо вирішити питання з поверненням наших територій ... як жити разом. Як ми можемо повернути території і бути однією Україною. Зараз ми над цим працюємо", - підкреслив президент.

Нагадаємо, до цього Зеленський пояснив необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним, порівнявши відсутність такого діалогу з бігом на місці.

Відзначимо, раніше Зеленський також заявив, що США можуть допомогти Києву в поверненні Криму.

