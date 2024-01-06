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Зеленский о Покровске: ни один удар не пройдет без последствий для РФ, мы это обеспечим

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что ни один удар Российской Федерации по мирным городам Украины не останется без последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Президент пояснил, что в эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Зеленский отметил, что оккупанты использовали ракеты С-300 для обстрела.

"Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно о гибели более десяти человек, и среди них - дети, к сожалению... Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. И отметил, что всем раненым сейчас оказывается необходимая помощь.

"Россия должна чувствовать - всегда чувствовать, - что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить - нашей силой, собственными оборонными и политическими возможностями", - подчеркнул президент.

Обстрел Покровска

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Ночью местные власти говорили, что предварительно пострадавших и жертв нет.

Однако уже днем глава Донецкой ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов Покровска пострадали шесть человек. При этом трое могут находиться под завалами.

В настоящее время известно, что в результате российской атаки по Покровску и району погибли более десяти человек, в том числе среди погибших - 5 детей.

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