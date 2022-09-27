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Зеленский поговорил со Столтенбергом на фоне "референдумов"

Фото: президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО поддерживает суверенитет Украины и не признает псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что союзники по НАТО неуклонно поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону.

"Фиктивные референдумы, проводимые Россией, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли - Украина", - написал он.

Напомним, что ранее Столтенберг заявлял, что Россия может использовать "референдумы", чтобы заявить о нападении на "ее территорию" с оружием НАТО.

Кроме этого, сегодня планируется проведение внеочередного заседания Совбеза ООН о псевдореферендумах на захваченных территориях Украины.

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Владимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергРеферендум