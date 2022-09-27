Зеленский поговорил со Столтенбергом на фоне "референдумов"

НАТО поддерживает суверенитет Украины и не признает псевдореферендумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в Twitter.

Столтенберг в беседе с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что союзники по НАТО неуклонно поддерживают суверенитет и право Украины на самооборону. "Фиктивные референдумы, проводимые Россией, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. Эти земли - Украина", - написал он.