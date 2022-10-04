Зеленский поговорил по телефону с будущим премьером Италии: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мэлони и обсудил усиление санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мэлони. Во время разговора отметили необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины после формирования нового итальянского правительства, обсудили необходимость введения дополнительных санкций против России, в частности, усиления 8-го санкционного пакета ЕС и запрет выдачи государствами ЕС туристических виз для граждан России", - отметил Зеленский. Джорджия Мэлони, которая должна стать следующим премьер-министром Италии, в свою очередь, пообещала "полную поддержку" Украине.