Зеленский побеседовал с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием в Twitter Зеленского.

В ходе беседы украинский президент выразил соболезнования по поводу трагедии, постигшей Турцию. Он сообщил, что от Украины будет направлен поисково-спасательный отряд.

"Сообщил о решении отправить из Украины в Турцию отряд спасателей и технику, которые помогут в ликвидации последствий. Они скоро прибудут в пострадавшие регионы", - сказал Зеленский.