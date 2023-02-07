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Зеленский побеседовал с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений

Новина українською →
Турция, Вторник 07 февраля 2023 17:42
Зеленский побеседовал с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений Фото: Зеленский поговорил с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием в Twitter Зеленского.

В ходе беседы украинский президент выразил соболезнования по поводу трагедии, постигшей Турцию. Он сообщил, что от Украины будет направлен поисково-спасательный отряд.

"Сообщил о решении отправить из Украины в Турцию отряд спасателей и технику, которые помогут в ликвидации последствий. Они скоро прибудут в пострадавшие регионы", - сказал Зеленский.

Зеленский побеседовал с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясенийФото: Зеленский поговорил с Эрдоганом и предложил помощь в ликвидации последствий землетрясений (twitter.com/ZelenskyyUa)

Напомним, 6 февраля Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.

Все, что известно о последствиях разрушительной стихии - в материале РБК-Украина.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский приказал отправить гуманитарную помощь в Турцию, которая вчера пострадала от мощного землетрясения.

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Владимир Зеленский Турция Землетрясение Реджеп Тайип Эрдоган
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