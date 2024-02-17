Зеленский поговорил с Байденом: обсудили ситуацию на фронте и в Конгрессе

Президент Владимир Зеленский побеседовал по телефону с лидером США Джо Байденом. Лидеры двух государств обсудили фронт и ситуацию в американском Конгрессе вокруг помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского президента.

"Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского Президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины - это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности", - рассказал Зеленский после разговора с Байденом.

Кроме того, по словам президента, он договорился с Байденом поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вопрос помощи Украине в Конгрессе США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект о финансировании помощи Украине, а также Израилю и Тайваню. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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