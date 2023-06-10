Зеленский поговорит с Дудой перед его встречей с Шольцом и Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. В частности планируется обсудить повестку дня встречи лидеров Франции, Германии и Польши.

Об этом заявил президент Украины на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Завтра у меня будет разговор с президентом Польши. Думаю, он мне скажет, о чем у них встреча", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил премьер-министра Канады за "позицию стратегического партнера", и выразил надежду, что "коллеги думают о том, как ускорить вступление Украины в НАТО".

"Или нет. Посмотрим", - отметил президент.

Встреча лидеров Франции, Германии и Польши

Президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня в Париже в формате Веймарского треугольника обсудят агрессивную войну РФ против Украины и дальнейшую поддержку украинского народа.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности от союзников накануне саммита НАТО в июле.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины перед июльским саммитом НАТО заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

"Если мы пока не в НАТО, нам это нужно на бумаге. Зачем? Чтобы через полгода или через год никто из лидеров не начал говорить, что его общество устает и экономика устает, поэтому они не могут давать нам соответствующие объемы", - сказал он.

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