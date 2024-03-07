Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии

Отмечается, что в четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

"Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман", - говорится в сообщении.

В июле 2023 года Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии.

Отставка Залужного

8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Напомним, новости о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и тогда действующим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным появились еще давно. Об этом РБК-Украина писало еще в июле 2022 года. Подробнее об этом - в материале.