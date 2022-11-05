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Зеленский поблагодарил партнеров за предоставление Украине 90 танков Т-72

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США, Чехию и Нидерланды за предоставление Вооруженным силам Украины 90 танков Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Искренне благодарны Нидерландам, США и Чехии за оказание весомой и крайне необходимой сейчас поддержки - 90 танков Т-72. Вооруженные силы Украины двигаются вперед и нуждаются в этой технике. Ценим помощь партнеров. Вместе стоим на защите свободы и демократии!"- написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников также выразил свою благодарность министру обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен за новый пакет оборонной поддержки на 120 млн евро, частью которого является совместный проект с США и Чехией по обеспечению 90 танков Т-72 для ВСУ.

Напомним, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, который включает танки Т-72.

Представительница Минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть танков поступит в Украину до конца декабря, остальные - в 2023 году.

К тому же, Украина надеется на прямые поставки танков Leopard 2 из Германии.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиЧехия