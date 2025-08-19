Зеленский выразил благодарность Мелании Трамп за внимание к теме похищенных детей

"Хочу поблагодарить Меланию Трамп за ее внимание к одной из самых болезненных и сложных проблем этой войны - похищение российской стороной украинских детей. Мы глубоко благодарны ей за сочувствие и письмо к Путину", - написал президент.

Он подчеркнул, что этот вопрос лежит в основе гуманитарной трагедии войны - "наших детей, разбитых семей, боли разлуки". Президент отметил, что было похищено по меньшей мере 20 тысяч детей.

Кроме того, Зеленский сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа передать Мелании благодарственное письмо от Елены Зеленской.

"Я попросил президента Трампа передать Мелании благодарственное письмо от первой леди Украины Елены Зеленской. Ее голос (Мелании - ред.) имеет значение, а ее забота придает силы этому делу", - проинформировал президент.

Также глава государства добавил, что Украина продолжает неутомимо работать, чтобы вернуть каждого ребенка домой.

То же касается и украинских военнопленных и гражданских лиц, которых РФ удерживает годами. Причем некоторые из этих людей содержатся еще с 2014 года, и в очень плохих условиях.

"Тысячи людей все еще нуждаются в освобождении - и это является частью установления мира. Мы будем работать над переговорами об обмене военнопленных "всех на всех", и мы благодарны, что имеем сильных друзей, которые помогают нам", - резюмировал Зеленский.