Зеленский поблагодарил Катара за помощь в возвращении Богдана Ермохина в Украину

По его словам, над возвращением подростка работала большая команда, как в Украине, так и на международном уровне.

"Хочу отдельно поблагодарить каждого, кто помогает возвращать в Украину детей с оккупированных территорий. Сегодня удалось вернуть Богдана Ермохина - парня, которого вывезли из Мариуполя в РФ. Много было попыток помочь. Я благодарю всю команду. Особенно я благодарен Катару за действенное посредничество и помощь ", – сказал Зеленский.

В то же время уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале опубликовал видео с подростком, который уже в Украине.

"В день рождения дарят флаг Украины и другие подарки! Однако украинец отметил, что лучший подарок для него – это быть дома", - написал Лубинец.

Возвращение Богдана Ермохина

Депортированный россиянами 17-летний украинец Богдан Ермохин 19 ноября был возвращен в Украину. Его депортировали из Мариуполя в РФ и там вручили повестку – он должен был пополнить ряды армии РФ и воевать за оккупантов, разрушивших его родной город. Парень не растерялся и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его в Украину.

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

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