Зеленський підтвердив проведення РНБО сьогодні

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Що буде на порядку денному цього засідання, поки не відомо.

Про це йшлося на засіданні Ради реформ .

"У нас день сьогодні важливий та насичений. Після засідання Ради реформ буде засідання РНБО України", - сказав глава держави на початку засідання.

Після цього в Офісі президента анонсували брифінг за результатами засідання РНБО. Початок брифінгу планується орієнтовно на 18:30. Брифінг, як завжди, проведе секретар РНБО Олексій Данілов.

Як до цього розповіло РБК-Україна джерело в Офісі президента, засідання РНБО має розпочатися о 17:00 сьогодні. Співрозмовник агентства запевнив, що на цьому засіданні РНБО не планується жодних сенсаційних рішень.

Зазначимо, на попередніх рішеннях РНБО ухвалювалися рішення, зокрема, щодо накладення санкцій на громадян України. Наприклад, РНБО ввела санкції проти нардепів Тараса Козака та Віктора Медведчука, а також трьох телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne.