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Зеленський підписав закон про посилення покарання за держзраду і диверсії

Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за державну зраду і диверсії. Тепер за злочини проти основ національної безпеки каратимуть довічним ув'язненням з обов'язковою конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законопроект №7116 був зареєстрований в парламенті 1 березня. На пленарному засіданні 3 березня народні депутати в цілому затвердили документ. Гарант підписав закон 4 березня.

Згідно з прийнятим документом, в умовах воєнного часу за державну зраду або диверсії загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Європейська комісія прийняла рішення розширити санкції проти Росії. Новий пакет санкції стосуватиметься причетних до російської агресії проти України осіб і компаній.

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