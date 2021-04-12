Зеленський підписав закон про покращення умов надання "пакунків малюка"

Зазначається, що раніше на законодавчому рівні не був закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату допомоги "пакунок малюка".

Закон, що його підписав Зеленський, вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

При цьому допомога не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень). Законом закріплюється вартість "пакунка малюка" на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Такі зміни до законодавства дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування "пакунка малюка" на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

"Таким чином, підписаний президентом закон створить більш сприятливі умови для підтримки жінок під час вагітності та після пологів і для державного захисту новонароджених", - наголосили в ОП.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.