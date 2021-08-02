Зеленський підписав закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вводить штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю, невиконання вимоги співробітників Укртрансбезпеки про зупинку і ряд інших порушень. Документ передбачає покарання у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Документ має на меті недопущення руйнування автомобільних доріг, поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП і збереження життя і здоров'я людей", - пояснили в ВП.
Верховна рада прийняла цей закон 29 червня. За документ проголосували 257 парламентаріїв.
Закон передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.
Порушення при внесенні відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж каратимуть штрафом у розмірі трьох тисяч НМДГ - 51 тисяча гривень.
Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автомобілів тягне за собою штраф у розмірі:
Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
Нагадаємо, в серпні 2020 президент Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.