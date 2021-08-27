Зеленський підписав закон про реструктуризацію боргів теплокомуненерго перед "Нафтогазом"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Рада ухвалила закон 14 липня 2021 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту 3508-д на сайті парламенту.
Закон передбачає:
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. З червня 2021 року і протягом 13 місяців ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування).