Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців. Верховна рада схвалила цей документ у другому читанні днем раніше.
Про це повідомив Офіс президента.
"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", - йдеться в повідомленні.
Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, за виключення низки положень, які наберуть чинності з 1 липня 2021-го. Серед них:
Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, і щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій або інших доходів.
Закон визначає, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:
Громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та стали особами з інвалідністю, отримають право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.
У документі прописано, що ВИПЛАТИ для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:
Нагадаємо, в Україні на цей час налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.