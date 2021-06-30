Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, за виключення низки положень, які наберуть чинності з 1 липня 2021-го. Серед них:

положення про мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання;

пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

введення державної адресної допомоги до пенсії.

Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, і щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій або інших доходів.

Закон визначає, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:

менш як 12 місяців - зарплата визначається за формулою: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;

не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;

менш як місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та стали особами з інвалідністю, отримають право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У документі прописано, що ВИПЛАТИ для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть: