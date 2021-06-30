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Зеленський підписав закон про підвищення пенсій чорнобильцям

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає підвищення пенсій для чорнобильців. Верховна рада схвалила цей документ у другому читанні днем раніше.

Про це повідомив Офіс президента.

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, за виключення низки положень, які наберуть чинності з 1 липня 2021-го. Серед них:

  • положення про мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання;
  • пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • введення державної адресної допомоги до пенсії.

Згідно з документом, додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, і щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується повністю і не залежить від заробітної плати, інших пенсій або інших доходів.

Закон визначає, що для нарахування певного розміру пенсії українцям, які пропрацювали на територіях радіоактивного забруднення, будуть виходити з різних формул:

  • менш як 12 місяців - зарплата визначається за формулою: заробітна плата за ці місяці ділиться на число відпрацьованих місяців;
  • не менше 30 календарних днів у двох місяцях - зарплата визначається за будь-які фактичні відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
  • менш як місяць - зарплата визначається за один календарний місяць з додаванням до заробітної плати на основній роботі.

Громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та стали особами з інвалідністю, отримають право на держпенсію у розмірі п'ятикратного розміру від розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У документі прописано, що ВИПЛАТИ для "чорнобильців", які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

  • для першої групи - 16 080 гривень,
  • для другої групи - 12 987 гривень,
  • для третьої групи - 8 917 гривень.

Нагадаємо, в Україні на цей час налічується 39 481 пенсіонер-чорнобилець.

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Володимир ЗеленськийЧорнобильПенсії