Зеленський підписав закон про право Кабміну визначати адмінцентри ОТГ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін також отримує право подавати до ВР законопроекти про створення і ліквідацію районів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2653 "Про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні", яким Кабмін уповноважили визначати адмінцентри територіальних громад. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Відзначимо, документом також передбачається ввести поняття адміністративного центру територіальної громади і території територіальної громади.

Актом передбачено, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабмін.

"Рішення Кабінету міністрів про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад", - вказано у тексті закону.

Передбачається, що адмінцентром ОТГ визначається населений пункт (село, селище, місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території тергромади та в якому розміщується представницький орган місцевого самоврядування цієї громади.

"Установити, що визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюється на основі затверджених Кабінетом міністрів України перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей", - зазначається у документі.

Також прописано, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені КМУ на підставі цього закону, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.

"Кабінету міністрів у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд Верховної ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів", - сказано у тексті.

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