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Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства України. Тепер з офіційних документів зникне низка термінів радянської епохи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука в Facebook.

Зазначається, що парламент проведе "очищення" законодавства України. Крім того, Кабінет міністрів найближчим часом здійснить аналогічну дерадянізацію на своєму рівні. Уряд підготує нові Трудовий та Житловий кодекси, а також Кодекс про адміністративні проступки.

Зокрема, з законодавчих документів зникнуть:

  • згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
  • "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
  • посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
  • пріоритети в правах комсомольців та комуністів.

Верховна Рада вже "вичистила" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Нагадаємо, що парламент ухвалив за основу законопроект №4284 про дерадянізацію ще у травні 2021 року.

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