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Зеленський підписав закон про грошову допомогу молодим фермерам

Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання діяльності фермерських господарств. Документ передбачає, що молодим фермерам буде виплачуватися грошова допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що новий закон уточнює склад земель фермерських господарств і визначає коло одержувачів державної підтримки.

Згідно з документом, фермерським господарствам у перші три роки після створення надається допомога за рахунок державного бюджету - через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Також допомога може надаватися за рахунок місцевих бюджетів.

На таку допомогу можуть розраховувати нові фермерські садиби, сімейні фермерські господарства, фермерські господарства, розташовані в гірських населених пунктах і на поліських територіях.

Відповідно до закону, Кабінет міністрів щорічно повинен передбачати в проекті державного бюджету кошти на підтримку фермерських господарств. Також місцеві органи щорічно в проектах місцевих бюджетів можуть передбачати кошти на таку господарств.

Крім того, сімейним фермерським господарствам дається додаткова державна підтримка, в тому числі на сплату єдиного внеску. А фермерському господарству, головою якого є особа віком до 35 років включно, дається грошова допомога за рахунок державного бюджету.

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Володимир Зеленський