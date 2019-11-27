"Нафтогаз" визначив вартість ГТС України в процесі анбандлінгу

Фото: ГТС (Нафтогаз)

Формальна цифра визначена у розмірі 3,2 млрд грн

НАК "Нафтогаз України" як єдиний акціонер АТ "Укртрансгаз" ухвалив низку рішень щодо передачі активів, які використовуються для транспортування природного газу магістральними трубопроводами, до АТ "Магістральні газопроводи України". Рішення зборів акціонерів АТ "Укртрансгаз" оприлюднені на сайті компанії.

Згідно з документами, "Нафтогаз" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазі" з метою їх передачі до статутного капіталу ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.

"Нафтогаз" також дозволив "Укртрансгазу" продати "Оператора газотранспортної системи України" за 3,209 млрд грн компанії, яка керуватиме магістральними трубопроводами - АТ "Магістральні газопроводи України".

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2020 рік міститься стаття 25 щодо анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна". Згідно з документом, у 2020 році НАК "Нафтогаз України" за результатами 2019 року перераховує до загального та спеціального фонду держбюджету частину чистого прибутку (доходу) або дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що вилучаються до державного бюджету.

Потім ці кошти спрямують на поповнення статутного капіталу АТ "Магістральні газопроводи України" для придбання у АТ "Укртрансгаз" частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у розмірі 100 відсотків статутного капіталу.

Відзначимо, у вересні Кабінет міністрів України ухвалив рішення підпорядкувати компанію "Магістральні газопроводи" Міністерству фінансів. Процедура анбандлінгу повинна буди завершена тим, що компанія "Магістральні газопроводи України" викупить компанію "Оператор ГТС", на баланс якої передадуть українську ГТС.