Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) "ПРО невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ №874 був опублікований 2 грудня. Згідно з документом, контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данилова. Указ вступає в дію з дня його опублікування.

У рішенні РНБО "ПРО невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки" йдеться про необхідність підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, РНБО пропонує Кабміну внести на розгляд Верховної ради законопроекти щодо:

нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу до 1 квітня 2020 року;

створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Євросоюзу до 1 квітня 2020 року;

нової редакції Кодексу України про надра.

Також Рада пропонує забезпечити перегляд енергетичної стратегії України до 1 квітня 2020 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у разі відсутності нового газового контракту між Росією і Україною з 1 січня 2020 року російський газ, який буде закачуватися до підземних сховищ. Газ закачають в сховища до підписання договору.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" у своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.