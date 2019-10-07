Зеленський підписав указ про реорганізацію НІСД

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реорганізацію Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ №737/2019 опубліковано 7 жовтня.

Згідно з указом президент затвердив граничну чисельність співробітників НІСД у кількості 234 штатних одиниці.

Крім того, Кабміну у двотижневий термін потрібно визначити умови оплати праці працівників інституту з урахуванням змін в організації його функціонування, визначених указом.

Також директор НІСД повинен затвердити в установленому порядку структуру та штатний розпис Національного інституту стратегічних досліджень в межах визначеної граничної чисельності працівників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 серпня Владмири Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень. Також президент доручив Литвиненко внести у двомісячний строк пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку НІСД, передбачивши його реорганізацію та скорочення штату співробітників.