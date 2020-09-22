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Зеленський доручив Кабміну погасити борги перед виробниками електроенергії

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері і подальшого розвитку ядерної енергетики. Відповідний указ був оприлюднений 22 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, Кабінет міністрів протягом двох місяців повинен внести на розгляд Верховної ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Також уряд зобов'язаний внести в Раду для розгляду зміни в деякі закони України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до закону "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

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Крім того, Кабмін повинен розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в рамках реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

Також уряд має забезпечити удосконалення управління держпідприємством "Енергоатом". Зокрема, прискорити підготовку і проведення корпоратизації підприємства і невідкладно опрацювати питання про передачу функцій з управління цим підприємством Кабміну.

Згідно з указом, уряд має вжити вичерпні заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електричної енергії держсектора економіки в результаті виконання ними спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та забезпечити недопущення виникнення такої заборгованості в подальшому

Нагадаємо, у Франції почалося будівництво найбільшого термоядерного експериментального реактора ITER. Це може стати проривом в енергетиці коштом "екологічності" ядерного синтезу.

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