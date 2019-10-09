Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проходження військової служби курсантами військових навчальних закладів Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ №739/2019 був опублікований в середу, 9 жовтня. Відповідно до нього були внесені часткові зміни в указ від 7 листопада 2001 року №1053. Зокрема, було визнано таким, що втратило чинність, положення про проходження військової служби (навчання) за контрактом курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в держбюджеті-2020 буде передбачено соцзабезпечення військових. За словами Зеленського, пільги для військових, які служили на Донбасі, не будуть скасовані.

Також повідомлялося, що з 1 жовтня в Україні стартувала кампанія з осіннього призову на строкову службу, яка триватиме до 31 грудня. В цьому році буде призвано 15 200 осіб. З них 9 тисяч призовників будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 400 - у Національну гвардію, 800 - у Державну спеціальну службу транспорту, 1 тис. - в Державну прикордонну службу.