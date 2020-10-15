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Зеленський підписав указ про передачу сільгосп земель у комунальну власність

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні передадуть землі сільськогосподарського значення з державної у комунальну власність. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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Процедуру підписання Зеленський здійснив під час візиту в Чернігівську область.

За його словами, вже з 26 жовтня новостворені громади отримають землі в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для власного розвитку і добробуту.

"Є ключовий момент, без якого децентралізація не може бути завершена в Україні - це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Сьогодні я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність", - сказав він.

Також раніше РБК-Україна писало, що в кінці березня парламент прийняв закон про ринок землі. Згідно з документом, ринок землі запрацює з 1 липня 2021 року.

При цьому на початку травня Конституційний суд отримав подання про скасування закону про ринок землі. В кінці вересня розгляд справи відклали.

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