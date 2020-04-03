Зеленський підписав указ про відправку українських медиків до Італії

Президент України Володимир Зеленський для допомоги в боротьбі з коронавірусом в Італії підписав указ про відправку українських медиків до цієї країни. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії. Згідно з документом, до країни відправиться бригада українських медиків для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров'я України, частина - Міністерством внутрішніх справ.

"Українські фахівці отримають неоціненний досвід, поки у нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш затребувані вдома. Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед в лікуванні COVID-19 і будемо мати фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", - підкреслив Зеленський.

При цьому українська сторона забезпечить медикам оплату праці і захист, а італійська - проживання та харчування.

"Лікарі матимуть кращий захист, усі спецзасоби: надійні захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося в цьому", - зазначив Зеленський.

Наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої буде визначатися з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії кількість смертей від COVID-19 наблизилася до 14 тисяч осіб.

