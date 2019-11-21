Зеленський підписав указ про кадрові зміни в комісії з питань помилування

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові переставки у складі Комісії з питань помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 21 листопада.

Зеленський увів до персонального складу комісії таких осіб:

першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Дмитра Журавльова;

заступника міністра юстиції Валерію Коломієць;

начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Василя Коробка;

заступника міністра внутрішніх справ Катерину Павліченко.

Водночас зі складу комісії президент виключив:

виконавчого директора громадської організації "Експертний центр з прав людини" Юрія Бєлоусова;

начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби Олександра Крикушенка;

заступника міністра юстиції Івана Ліщину.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав низку указів, які передбачають кадрові зміни у Службі безпеки України.

Президент змінив голову Служби безпеки України у Львівській області. Новим головою СБУ Львівської області став Юрій Гончаров. На цій посаді він змінив Олександра Бондарука.

Також Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови СБУ. Натомість начальником Департаменту захисту національної державності СБУ призначений Анатолій Дублик.