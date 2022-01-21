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Зеленський підписав санкції проти російських суддів та кримських "чиновників"

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський погодив санкції проти російських суддів та кримських "чиновників". Обмеження діятимуть протягом п'яти наступних років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

До списку санкцій потрапили 18 суддів Російської Федерації. Згідно з указом, обмеження передбачають:

  • блокування активів;
  • заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України.

Строк застосування санкцій становить 5 років.

Водночас санкції були введені й проти російських "чиновників", які сьогодні проживають на території тимчасово окупованого Криму. До списку обмежень потрапили 52 особи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна також запровадила санкції проти відомого російського дизайнера Артемія Лєбєдєва.

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