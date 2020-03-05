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Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину

Новини » Політика     05.03.2020 - 12:09
Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом зменшується ставка рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу щодо видобутку бурштину

Зокрема, законом зменшується ставка рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину. Так, передбачено зменшити з 25 до 10% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин - бурштину.

"Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, визначену пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу: до 31 грудня 2020 включно - у розмірі 5 відсотків; до 31 грудня 2021 року включно - у розмірі 8 відсотків", - свідчить текст закону.

Нагадаємо, на початку лютого Рада прийняла в другому читанні законопроект №2241, за документ проголосували 290 нардепів.

Як писало РБК-Україна, 19 грудня минулого року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину". Тоді документ підтримали 265 нардепів.

Крім того, у кінці вересня у Верховній раді створили робочу групу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.

Також повідомлялося, що Кабмін вніс у Раду три законопроекти про видобуток бурштину.

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