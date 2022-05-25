Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею про візовий режим з Росією. Відповідну петицію глава держави розглянув та направив в Кабмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
"На тлі повномасштабної російської агресії порушене питання є важливим і нагальним. Відтак необхідність посилення режиму контролю за в’їздом громадян
РФ на територію України підтримую", - написав Зеленський.
Він повідомив, що цим питанням уже займається прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.
"Прем’єр-міністрові України Д. Шмигалю надіслано відповідного листа з проханням опрацювати вказане питання", - резюмував президент.
Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю.
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