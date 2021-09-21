Зеленський вшанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний меморіал 11 вересня в Нью-Йорку під час свого візиту до США . Він поклав квіти біля меморіалу і вшанував пам'ять загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Д ом .

Відзначається, що президент вшанував пам'ять й українського героя-рятувальника Івана Скали, який служив поліцейським в Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі та зголосився добровільно надати допомогу постраждалим від теракту 11 вересня 2001 року.

"Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідав меморіал", - зазначив Зеленський.

Як відомо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту - виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.