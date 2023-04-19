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Зеленский побывал на границе с Беларусью (видео)

Фото: президент Украины Владимир Зеленский побывал на границе с Беларусью в Волынской области 19 апреля (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Волынскую область и побывал на пограничном участке, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Так, он ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.

Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Ему также показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили пограничники Зеленскому, с целью обеспечения надежной защиты украинской границы и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

Президент пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы и вручил им награды.

"Имею честь быть сегодня здесь, поздравить вас, поблагодарить за защиту государственной границы. Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с Беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут", - сказал Зеленский.

Кроме того, во время визита в приграничную область, Владимир Зеленский провел совещание.

"Много важных вопросов: обустройство и охрана государственной границы, социально-экономическая и актуальная ситуация безопасности в регионе, обустройство фортификационных и оборонных инженерных сооружений", - рассказал президент

Также он ознакомился с обстановкой в зоне ответственности оперативной группировки войск "Волынь" и готовностью военных подразделений к выполнению задач, а также с мерами по усилению государственной границы в пределах Волынской области.

Как сообщалось, в Ровенской, Волынской и Житомирской областях военные усиленно готовятся к возможному наступлению из Беларуси. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что ударной группировки, готовой к повторному вторжению с севера у россиян в Беларуси сейчас нет. Ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой.

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