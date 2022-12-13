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Зеленский о плане быстрого восстановления Украины: включены более 50 тысяч объектов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

План быстрого восстановления Украины охватывает по меньшей мере 11 областей и более 50 тысяч объектов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на конференции в Париже.

"В общем, боевые действия прямо затронули территорию 11 областей, объем нашего плана быстрого восстановления, который охватывает и другие регионы, - более 50 тысяч объектов и более 12 млрд евро", - отметил президент Украины.

Ранее премьер-министр Украины заявил, что страны Запада в рамках конференции анонсировали выделение Украине 1 млрд долларов для прохождения зимы.

Кроме того, правительство Германии обсуждает с компанией Deutsche Bahn передачу Украине тепловозов для поддержания транспортной инфраструктуры.

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Владимир Зеленскийинфраструктура